Vuole evitare la multa per guida senza patente ma ne presenta una falsa

falsa patente di guida nel tentativo di evitare una sanzione, ma questa scelta rischia di compromettere ancora di più la sua posizione legale. La sua decisione di presentare documenti falsi ha portato a conseguenze più gravi e ora si trova al centro di un caso che mette in luce le insidie di affidarsi a mezzi fraudolenti. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza di rispettare le norme e agire con responsabilità.

Voleva dimostrare di essere in regola con i documenti di guida, ma ha finito per aggravare notevolmente la propria posizione: protagonista della vicenda è un cittadino pakistano che si è presentato nei giorni scorsi presso gli uffici del Comando della Polizia Locale di Modena, esibendo una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

