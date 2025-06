Vulcano lascia Pioli | Un percorso di crescita umana e sportiva incredibile

Luciano Vulcano, figura chiave nello staff di Stefano Pioli al Milan, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di crescita sia umana che sportiva. La sua esperienza e dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio, dimostrando come passione e competenza possano trasformare le sfide in straordinarie opportunità . Un capitolo si chiude, ma il suo viaggio verso nuovi traguardi è solo all’inizio.

Luciano Vulcano, storico match analyst di Stefano Pioli al Milan, ha annunciato la separazione dallo staff dell'ex allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vulcano lascia Pioli: “Un percorso di crescita umana e sportiva incredibile”

In questa notizia si parla di: vulcano - pioli - lascia - percorso

Translate post#Vulcano saluta #Pioli: "Un privilegio stare al tuo fianco, un incredibile percorso di crescita umana e sportiva". Chi sarà il vice del prossimo allenatore della #Fiorentina? Vai su X

Vulcano lascia Pioli: “Un percorso di crescita umana e sportiva incredibile”; Vulcano saluta PiolI: Mi hai insegnato molto. È il momento di un nuovo percorso; Luciano Vulcano saluta Pioli: Succede solo a chi ci crede. Grazie Milan.

Pioli, a Crotone per proseguire percorso - Quotidiano Nazionale - "Partiamo convinti e consapevoli delle nostre qualità, pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse". Scrive quotidiano.net

Pioli, futuro ancora in Italia? Atalanta pista calda nelle quote, Napoli e Bologna alla finestra - Calciomercato.com - Lo ha comunicato il club rossonero, interrompendo così un percorso di quasi cinque anni, coronato dal tricolore 2021/22. Come scrive calciomercato.com