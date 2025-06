Vuelle Dalla Salda vicino Quasi fatta per il dirigente

La Vuelle di Pesaro si prepara a definire il futuro con entusiasmo e determinazione. Dopo gli acquisti di Tambone e Bertini, che completano un roster di otto italiani di grande talento, l’attenzione si concentra ora sulla possibile nomina di un nuovo dirigente. Alessandro Dalla Salda, candidato a diventare amministratore delegato, sta valutando attentamente l’offerta, lasciando in sospeso un’operazione che potrebbe segnare un’importante svolta per la società e il suo cammino verso il successo.

Dopo gli annunci dei nuovi acquisti Tambone e Bertini, che al momento ‘chiudono’ il pacchetto degli otto italiani, il prossimo annuncio potrebbe essere quello relativo a un dirigente. Alessandro Dalla Salda, che la Vuelle vorrebbe inserire nei quadri societari come amministratore delegato, si è preso qualche giorno per riflettere sulla proposta arrivata da Pesaro: la sensazione è che ci sia ancora qualcosa da limare per poter arrivare ad un accordo. Il dirigente reggiano vorrebbe impostare un programma a lunga scadenza, legandosi quindi alla Vuelle con un contratto pluriennale e il club sta riflettendo sulle possibilità di impegnarsi a questo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Dalla Salda vicino. Quasi fatta per il dirigente

