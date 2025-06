Vucciria cinque turisti picchiati e rapinati | indaga la polizia

Una serata tra le vie vivaci della Vucciria si è trasformata in un incubo per cinque turisti, aggrediti e derubati da ignoti aggressori. La polizia apre un’indagine per fare luce sull’accaduto, mentre i giovani coinvolti cercano di riprendersi dal trauma. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di aggregazione notturna, suscitando preoccupazione tra residenti e visitatori.

La polizia sta indagando su una rapina ai danni di cinque giovani turisti, quattro portoghesi e una italiana, aggrediti e derubati dopo una serata trascorsa alla Vucciria, mercato storico popolare che la sera diventa il centro della movida. I ragazzi, accerchiati e picchiati da alcuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

I giovani, quattro ragazzi portoghesi e una ragazza italiana, stavano trascorrendo la serata in Vucciria quando sarebbero stati puntati da un gruppetto di palermitani, che li avrebbe avvicinati e rapinati. Vai su X

