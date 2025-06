Vortex, il nuovo shuttle europeo.

Vortex, il nuovissimo shuttle europeo, si prepara a trasformare il panorama delle esplorazioni spaziali. Con un accordo siglato tra l’Agenzia Spaziale Europea e Dassault Aviation al Salone aerospaziale di Parigi, si apre la strada a collaborazioni innovative per il lancio di veicoli orbitali. L’Esa intende concretizzare idee rivoluzionarie attraverso il programma Explore2040, puntando a creare una futura generazione di strumenti e veicoli per l’esplorazione dello spazio, aprendo nuove frontiere nell’ignoto.

