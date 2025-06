Von der Leyen situazione umanitaria a Gaza è abominevole

dell'incontro con i leader internazionali, sottolineando l'urgenza di un intervento rapido e coordinato per alleviare la sofferenza della popolazione civile. La situazione a Gaza rimane critica e richiede azioni concrete e immediate per prevenire ulteriori drammi e promuovere una soluzione duratura.

"Non possiamo perdere di vista la situazione umanitaria a Gaza, che rimane abominevole e insostenibile. Gli aiuti umanitari devono raggiungere Gaza immediatamente, senza ostacoli, rapidamente e in quantità adeguata. Continueremo a chiedere un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi, affinché si giunga a una cessazione definitiva delle ostilità ". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen, situazione umanitaria a Gaza è abominevole

