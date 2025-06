Von der Leyen | L' Iran non può avere la bomba atomica negoziati unica via percorribile

In un mondo in rapida evoluzione, la pace e la sicurezza globale sono più cruciali che mai. Ursula Von der Leyen ha sottolineato l'importanza della diplomazia per arginare la minaccia nucleare dell’Iran, mentre non perde di vista la drammatica crisi umanitaria a Gaza. La via del dialogo resta l’unica opzione percorribile per garantire stabilità e speranza, ma il tempo stringe e l’Europa si impegna a mantenere alta l’attenzione su questi fronti fondamentali.

"Allo stesso tempo, non possiamo perdere di vista la situazione umanitaria a Gaza, che rimane abominevole e insopportabile. Gli aiuti umanitari devono raggiungere Gaza immediatamente e senza ostacoli, rapidamente e su larga scala.". Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo.

