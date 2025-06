Von der Leyen | L' Iran non può avere la bomba atomica negoziati unica via percorribile – Il video

In un mondo in costante tensione, le parole di Ursula von der Leyen risuonano come un appello urgente: fermare la minaccia nucleare dell’Iran e promuovere il dialogo come unica strada percorribile. Tuttavia, la crisi umanitaria a Gaza richiede attenzione immediata, con aiuti senza ostacoli e su larga scala. La sfida è grande, ma l’unione e la diplomazia restano le armi più potenti per costruire un futuro di pace e sicurezza.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 “Allo stesso tempo, non possiamo perdere di vista la situazione umanitaria a Gaza, che rimane abominevole e insopportabile. Gli aiuti umanitari devono raggiungere Gaza immediatamente e senza ostacoli, rapidamente e su larga scala.”. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

