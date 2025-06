Von der Leyen | Abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per l' industria della difesa ucraina – Il video

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncia con orgoglio un investimento di un miliardo di euro, finanziato dai profitti dei beni russi congelati, per rafforzare l'industria della difesa ucraina. Un passo deciso verso il supporto militare e la sicurezza europea, con l'obiettivo di consegnare 2 milioni di proiettili entro il 2025 e di anticipare i fondi del G7. La solidarietà europea si rafforza: un impegno che fa la differenza.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 “Di recente abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per l'industria della difesa ucraina, grazie ai profitti derivanti dai beni russi congelati. Siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 2 milioni di proiettili di artiglieria per l'Ucraina nel 2025 e siamo pronti ad anticipare i restanti 11 miliardi di prestiti del G7”. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

