Volontari in maglietta gialla al lavoro per le medaglie in mosaico della prossima maratona di Ravenna

Sotto il caldo sole di Ravenna, i volontari in maglietta gialla si impegnano con passione per realizzare le medaglie in mosaico per la prossima maratona. Un progetto che unisce arte e sport, illustrando l’impegno della comunità nel valorizzare questa città d’arte e promuovere eventi di grande richiamo. Tra laboratori creativi e lavoro di squadra, si concretizza il sogno di rendere indimenticabile questa manifestazione, dando vita a un vero e proprio gioiello della maratona ravennate.

Fra gli innumerevoli laboratori avviati quest’anno nell'ambito del progetto "Lavori in Comune 2025", organizzato dal Comune, assessorato al Decentramento, ce n’è uno denominato “Il gioiello della Maratona di Ravenna CittĂ d’Arte”, dedicato all’evento sportivo tra i piĂą attesi in cittĂ , in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

