Volley Modena quasi casa Il PalaMolza è più vicino

spirito di collaborazione e un forte impegno condiviso per rilanciare il volley modenese. Questo dialogo costruttivo apre nuove speranze per il futuro della squadra, avvicinandoci sempre più a una soluzione che possa consolidare la nostra presenza nel panorama sportivo locale e nazionale. Con questo atteggiamento positivo, siamo fiduciosi che si possano raggiungere importanti obiettivi e portare avanti con successo il progetto del Volley Modena.

Non è stato risolutivo, ma del resto probabilmente non lo si poteva sperare, l’incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri tra l’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, coadiuvato dai suoi dirigenti, e la dirigenza del Volley Modena, ovviamente con il presidente Mirco Muzzioli in testa. "L’incontro di oggi con l’Amministrazione Comunale è stato molto produttivo - ha confermato Muzzioli - perché abbiamo visto grande disponibilità e voglia da parte di tutti i presenti di aiutarci nella definizione di quella che sarà la nostra casa per la Serie A2. Abbiamo messo sul tavolo, da un punto di vista pratico, tutte quelle che sono le necessità imposte dalla Lega Volley Femminile per quanto riguarda l’impianto di gioco, e gli adempimenti burocratici necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Modena, quasi casa. Il PalaMolza è più vicino

In questa notizia si parla di: modena - volley - casa - quasi

Playoff Regionali: Stadium Mirandola e Volley Modena in campo per la promozione - Nel cuore della stagione sportiva, i playoff regionali accendono la passione del volley. Stadium Mirandola e Volley Modena si preparano a dar vita a un emozionante torneo per la promozione.

Domani è l'ultimo giorno per rinnovare l'abbonamento conservando il proprio posto. Su Vivaticket puoi anche approfittare del pagamento in 3 rate, non è fantascienza. https://modenavolley.vivaticket.it/ Vai su Facebook

Volley Modena, quasi casa. Il PalaMolza è più vicino; Volley femminile, Modena fa bottino pieno ai playoff e riabbraccia la serie A2; Volley Modena torna in Serie A2: una promozione storica dopo 20 anni.

Volley Modena, quasi casa. Il PalaMolza è più vicino - Non è stato risolutivo, ma del resto probabilmente non lo si poteva sperare, l’incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri tra l’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, coadiuvato ... Secondo msn.com

Volley Modena, Muzzioli sul campo di gioco: 'Con il Comune abbiamo vagliato due o tre ipotesi' - Sport: Da parte nostra abbiamo ribadito la totale volontà e disponibilità a qualsiasi tipo di soluzione che ci permetterà di riabbracciare la Serie A ... Si legge su lapressa.it