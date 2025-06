Volevo fare vino non scarpe Mr Geox racconta la sua storia e l’avventura nel deserto del Nevada

Da calzolaio a viticoltore di successo, Mr. Geox svela il suo sorprendente viaggio tra calzature e vigne. La sua passione per il vino, nata dal desiderio di creare qualcosa di autentico, lo ha portato a lasciare le scarpe per immergersi nella magia dell’enologia. Tra i paesaggi mozzafiato del Nevada e i segreti della cantina Villa Sandi, la sua avventura è un’ispirazione per tutti: a volte, seguire il cuore apre nuove strade sorprendenti.

Mr. Geox, signore delle calzature e titolare della cantina Villa Sandi racconta la su storia: "Volevo fare vino, non scarpe". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Volevo fare vino, non scarpe”. Mr. Geox racconta la sua storia e l’avventura nel deserto del Nevada

In questa notizia si parla di: volevo - fare - vino - scarpe

Le-One, da Sfera Ebbasta a Nessuno: “Pensavano fossi un vandalo, ma volevo solo fare musica” - Le-One, pseudonimo di Gaetano di Maio, è un artista di punta della scena rap campana. Con il suo stile innovativo e testi incisivi, ha conquistato il pubblico, raggiungendo milioni di ascolti con brani come

Polegato, 'non volevo fare scarpe, ma produrre vino'; Miccichè insignito da Assoenologi: “Orgogliosi di Agrigento Capitale”; Kyrie Irving e il suo sneaker brand.

Polegato, 'non volevo fare scarpe, ma produrre vino' - Avevo in tasca un coltellino svizzero e ho fatto un buco su ogni suola per far respirare i piedi. Segnala ansa.it