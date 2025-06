Volevano farlo fuori Bomba nella palestra dei vip L’attore | Ho rischiato la vita

Una notte drammatica a Roma: un’esplosione devastante ha colpito la palestra dei VIP di Gianni Di Napoli, ex campione di pugilato, rischiando di far scoppiare una vera e propria tragedia. La deflagrazione ha distrutto tutto sul suo cammino, mettendo a repentaglio vite innocenti e causato danni ingenti nel cuore della città. Ma cosa si nasconde dietro questa scena di caos e distruzione? La verità è ancora tutta da scoprire.

Una violenta esplosione ha scosso la zona di Via delle Azzorre, a Roma, nella notte tra il 25 e il 26 giugno. La deflagrazione, che ha colpito la palestra di Gianni Di Napoli, ex campione italiano di pugilato, e di suo figlio Kevin, pugile anche lui, ha devastato la zona circostante, danneggiando palazzi, automobili e frantumando finestre. La causa dell'esplosione, che sembra essere attribuibile a un ordigno esplosivo, è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine. La dinamica dell'attacco e le prime indagini. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, scoprendo che l'ordigno sarebbe stato fatto esplodere all'interno della palestra, forse utilizzando una quantità significativa di polvere nera.

