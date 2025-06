Voci da Israele | cosa pensano i cittadini della guerra contro l’Iran scatenata da Netanyahu

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, le voci dei cittadini israeliani riflettono paure, speranze e incertezza sul futuro della regione. Mentre Teheran ospita l'orologio simbolico che segna il tempo della presunta distruzione di Israele, il dibattito internazionale si intensifica: è davvero imminente una guerra totale? Le opinioni degli israeliani rivelano un paesaggio complesso, fatto di paura e determinazione, che incarna le sfide di un Medio Oriente in costante fermento.

Nel mese di giugno del 2017, un grosso orologio è stato installato in piazza della Palestina nel centro di Teheran per segnare il tempo che manca alla «distruzione di Israele». Nonostante ciò, in questi tesi e storici giorni di guerra in Medio Oriente, in Europa ancora si discutono ampiamente le intenzioni, nonché le capacità , del regime iraniano di mettere in atto il suo anelato progetto nucleare. Khamenei, dunque, intende davvero cancellare lo Stato ebraico? Dispone realmente della bomba atomica? E ancora, come dovrebbe reagire Israele alla presunta minaccia? Intanto le lancette del grosso orologio corrono, inesorabili. 🔗 Leggi su Tpi.it