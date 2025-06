Vlahovic suggestione di mercato | i 5 trasferimenti più onerosi dalla Juventus al Milan

Il mercato estivo infiamma le rivalità tra Juventus e Milan, con voci sempre più insistenti su un possibile addio di Dusan Vlahovic ai bianconeri. Tra suggestioni e trattative, scopriamo i cinque trasferimenti più onerosi che hanno segnato il passaggio di grandi campioni dalla Juventus al Milan, un record di investimenti che racconta molto più di semplici cifre. Ma quali sono stati i trasferimenti più costosi e perché hanno lasciato il segno?

L’attaccante serbo è uno dei nomi protagonisti del mercato estivo: ripercorriamo i 5 trasferimenti più costosi dai bianconeri ai rossoneri (LaPresse) – Calciomercato.it Su Calciomercato.it vi raccontiamo da giorni la suggestione che vede protagonista Dusan Vlahovic e il Milan. Il trasferimento del serbo non è sicuramente cosa facile, ma l’addio alla Juventus appare certo. Il gol al Mondiale per Club nella disfatta contro il Manchester City non cambierà assolutamente un destino che appare ormai scritto e segnato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it