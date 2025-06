Vlahovic rimprovera Yildiz Ravanelli lo bacchetta | Non è carino forse ha un po' troppo ego

Nel mondo del calcio, le tensioni sul campo spesso alimentano discussioni e confronti. Questa volta, Vlahovic si è lasciato andare a un rimprovero nei confronti di Yildiz, scatenando la reazione di Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante non ha esitato a bacchettare Vlahovic, commentando che forse il giovane giocatore ha un po’ troppo ego. Un episodio che mette in luce le complessità e le passioni dietro le quinte del calcio d’élite.

