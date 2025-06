Vlahovic Juventus i due goal al Mondiale per Club non cambiano la storia Si va verso l’addio! Per quel giornalista c’è solo un club ma a determinate condizioni

Dusan Vlahovic, anche con i due gol al Mondiale per club, non riesce a cambiare il corso della sua storia alla Juventus. La stampa e gli esperti si interrogano sul suo futuro: il bomber potrebbe approdare al Milan? Alfredo Pedullà analizza questa possibilità , evidenziando un paradosso che coinvolge l’interesse del giocatore e le condizioni che potrebbero rendere possibile un trasferimento. La musica dell’estate di calciomercato è pronta a suonare, ma le carte sono ancora da giocare.

Vlahovic Juventus, il giornalista non ha dubbi: la storia tra il bomber e la Juve è finita! Solo quel club potrebbe soddisfare l'attaccante, ma.. Dusan Vlahovic al Milan è un'opzione possibile? Delle delucidazioni in merito sono state fornite da Alfredo Pedullà all'interno di un video pubblicato sul proprio canale You Tube. Il giornalista ha espresso un paradosso nell' interesse, che soprattutto l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha esternato nei confronti del bomber della Juventus. Ecco le sue parole. PAROLE – « Credo che ci sarà un altro confronto la prossima settimana. Si cercherà di capire la valutazione: non vi dico che sarà a prezzi di saldo, ma siamo abbastanza vicini, perché è un problema quasi insostenibile in quanto si rischi di non definire la trattativa nemmeno per 25 milioni di euro, che possono essere spalmati sulla base di 20 milioni di euro più bonus.