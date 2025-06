Vlahovic Juve tra le voci di mercato e il gol contro il Manchester City | il serbo si fa sentire sui social con questo messaggio – FOTO

Dusan Vlahovic è tornato al centro del gossip e del campo: tra voci di mercato e il gol contro il Manchester City, il serbo si fa sentire sui social con un messaggio che non passa inosservato. La sua presenza continua a scuotere la Juventus, alimentando speranze e dubbi sul suo futuro. Con questa immagine, Vlahovic manda un chiaro segnale, lasciando intendere che il suo percorso con i bianconeri potrebbe ancora riservare sorprese.

Vlahovic Juve, tra le voci di mercato e il gol contro il Manchester City: la FOTO pubblicata sui social dal serbo. Tra le voci di un sempre più probabile addio e il gol in Juve -Manchester City, Dusan Vlahovic ha parlato tramite il proprio profilo Instagram pubblicando alcune foto del match perso dai bianconeri per 5-2. Un altro rimando al numero che veste il serbo ovvero il nove e che potrebbe vestire con un'altra maglia in questa sessione estiva. MESSAGGIO – «Nueve.».

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

TORNA A SORRIDERE ANCHE #VLAHOVIC Non solo il rigore pesante che ha regalato due risultati su tre nello scontro diretto col #ManchesterCity: ecco i numeri del serbo nei 17 minuti disputati in #JuveWydad al #MondialeperClub! ? L'ARTICOLO DI Vai su Facebook

Vlahovic Juve, l'attaccante è stato chiaro con il club; Il Manchester City stende la Juventus e vince 5-2; Juventus, voci incontrollate sul ritorno di fiamma per Araujo: ecco la situazione | CM.IT.

"Numeri Juve impietosi", "Vlahovic con troppo ego: ha rimproverato Yildiz. Non si fa così" - Il commento sulla prestazione dei bianconeri di Tudor da parte di Tacchinardi, Ravanelli e Ferrara ... Da tuttosport.com

Calciomercato Juventus, Vlahovic: nuovo terremoto in vista - Sulla questione relativa a Vlahovic continuano a circolare voci importanti in relazione al calciomercato. Secondo msn.com