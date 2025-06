Vlahovic Juve l’attaccante è stato chiaro con il club | presa di posizione del serbo dopo le ultime voci! Cosa filtra sul suo futuro

Dusan Vlahovic, protagonista indiscusso della Juventus, ha recentemente preso una posizione chiara dopo le voci sul suo futuro. Con un contratto fino al 2026, il serbo sembra aver già definito le sue intenzioni, lasciando tutti gli appassionati con il fiato sospeso. Cosa bolle in pentola e quali sono le possibili strade che si aprono per l’attaccante? Ecco gli ultimi aggiornamenti che potrebbero rivoluzionare il destino di Vlahovic alla Juve.

Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Dusan Vlahovic, attaccante legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2026 che non verrà rinnovato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la volontà dell'ex attaccante della Fiorentina, accostato in questi giorni anche al Milan di Allegri, è di rimanere alla Juventus fino alla scadenza del contratto. Da vedere quali sviluppi potrà prendere la vicenda.

