Vittorio Veneto nel quartiere delle piscine la prima zona con limite di 30 all' ora

Vittorio Veneto fa un passo deciso verso la sicurezza e la qualità della vita: oggi, 27 giugno, nasce la sua prima "Zona 30" nel quartiere delle piscine. Un'area residenziale dove i veicoli potranno circolare al massimo a 30 km/h, per garantire tranquillità e tutela a cittadini e pedoni. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di attenzione alle esigenze della comunità: scopriamo insieme come cambierà il quartiere.

Vittorio Veneto ha istituito oggi, 27 giugno, la sua prima "Zona 30", un'area vale a dire dove i veicoli potranno circolare alla velocità massima di 30 kmh nell'area residenziale compresa tra via Dalmazia e il fiume Meschio che include: via Toniolo; piazza Aldo Moro; via De Nicola; via Einaudi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Vittorio Veneto, nel quartiere delle piscine la prima zona con limite di 30 all'ora

