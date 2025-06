Vittorio Emanuele Parsi spiega a TPI | Il gioco d’azzardo senza scrupoli di Netanyahu a Teheran

Vittorio Emanuele Parsi analizza con chiarezza e profondità il recente attacco israeliano a Teheran, svelando le strategie nascoste dietro le mosse di Netanyahu. In un contesto geopolitico complesso, l’azione di Israele mira a impedire qualsiasi possibilità di dialogo tra Washington e Teheran, mantenendo lucidamente acceso il fuoco della tensione. Ma cosa si cela davvero dietro questa escalation? Scopriamolo insieme.

Professor Parsi perché Israele ha attaccato l'Iran proprio ora? «Per troncare qualsiasi ipotesi di una trattativa diretta tra Washington e Teheran che avrebbe potuto, anche se in maniera molto remota e ipotetica, segnare una strada diversa nella questione del nucleare iraniano. Dico ipotetica perché Trump distrusse il "Plan of Action" del 2015. Netanyahu ha un problema fondamentale che è quello di mostrare alla sua opinione pubblica un successo, dal suo punto di vista, politico, diplomatico e militare dopo il disastro del 7 ottobre 2023 di cui lui è principale responsabile sulla parte israeliana visto che, in termini politici, ha criminalmente orientato tutti gli apparati di vigilanza del Paese a sostegno delle colonie legali in Cisgiordania.