Vittoria per Trump sullo ius soli | la Corte Suprema limita i poteri dei tribunali

Una vittoria significativa per Donald Trump sul tema dello ius soli: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di limitare il potere dei tribunali inferiori di sospendere le azioni del presidente in materia di cittadinanza. Con un voto 6-3, la decisione rafforza la posizione dell'amministrazione Trump, che aveva appena reintrodotto restrizioni sulla cittadinanza automatica per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori senza status legale. Una svolta che potrebbe avere ripercussioni durature sulla politica migratoria americana.

Vittoria per Donald Trump sullo ius soli: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni del presidente che, appena tornato alla Casa Bianca, ha messo fine alla ‘birthright citizenship’, bloccando la cittadinanza per diritto di nascita per i bambini nati sul suolo statunitense se non hanno almeno un genitore con status legale permanente. La Corte ha votato 6-3, spaccandosi tra giudici conservatori e liberal-progressisti, che comunque non sono intervenuti sul merito di CostituzionalitĂ , limitando le sentenze dei tribunali federali solo nei 22 Stati a guida dem. 🔗 Leggi su Lettera43.it Š Lettera43.it - Vittoria per Trump sullo ius soli: la Corte Suprema limita i poteri dei tribunali

