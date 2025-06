Vittoria di Trump sullo ius soli Corte Suprema limita il potere dei giudici tribunali

La recente vittoria di Donald Trump sulla questione dello ius soli segna un cambiamento significativo nel panorama legale statunitense, limitando il ruolo dei giudici nei confronti delle decisioni presidenziali. Con questa decisione, la Corte Suprema ha rafforzato il potere esecutivo, consentendo a Trump di attuare le sue politiche senza eccessive interferenze giudiziarie. Questa svolta apre nuovi scenari e pone domande cruciali sul futuro della cittadinanza e dei diritti negli Stati Uniti.

Vittoria per Donald Trump sullo ius soli. La Corte Suprema, infatti, ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni del presidente che, nel primo mese del suo ritorno alla Casa Bianca, ha annullato il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha autorizzato l'ordine esecutivo di Donald Trump, ad entrare in vigore in alcune aree del.

