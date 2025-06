Vitiligine | conviverci al meglio e andare oltre i luoghi comuni

Vitiligine: è tempo di rompere i tabù e scoprire come viverla al meglio. Spesso sottovalutata e fraintesa, questa condizione autoimmune affligge milioni di persone nel mondo, influenzando più della semplice apparenza. È fondamentale sfatare i falsi miti e conoscere davvero la vitiligine, perché solo così possiamo aiutare chi ne è colpito a sentirsi più compreso e supportato.

A lungo sottovalutata e considerata soltanto una condizione estetica, la vitiligine è in realtà una malattia cronica autoimmune che colpisce, su scala mondiale, dallo 0,5 al 2% della popolazione ed è una condizione da conoscere. Perché tanti, davvero tanti, sono i falsi miti che la circondano. In occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine, che si è celebrata il 25 giugno in tutto il mondo, continua la campagna Vitiligine: è tempo di essere liberi – Oltre i falsi miti, verso nuove possibilità. L’iniziativa è promossa da Incyte con il patrocinio di APIAFCO Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla patologia e aumentare la consapevolezza di chi ne è affetto, ma anche di chi gli sta accanto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vitiligine: conviverci al meglio e andare oltre i luoghi comuni

In questa notizia si parla di: vitiligine - conviverci - meglio - andare

Vitiligine – Conviverci (al meglio), oltre i luoghi comuni; Vitiligine: conviverci al meglio e andare oltre i luoghi comuni; Vitiligine ? il make up per camuffarla e come conviverci al meglio.

Vitiligine, gestirla meglio e conoscerla per andare oltre i falsi miti - La vitiligine è ancora spesso considerata solo una condizione estetica, mentre si tratta di una vera patologia cronica autoimmune, frequentemente associata ad altre comorbidità, quali disturbi ... Riporta dilei.it

Vitiligine: conviverci e sentirsi belle - Donna Moderna - «Per la vitiligine è in arrivo una molecola specifica, già approvata dalle agenzie regolatorie americana ed ... Si legge su donnamoderna.com