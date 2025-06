Viterbo avrebbe adescato minori online e creato materiale pedopornografico | arrestato 44enne

Una vicenda drammatica scuote Viterbo: un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di adescare minorenni online e di aver prodotto materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate grazie alla denuncia dei genitori di due bambine di Catania, di appena 9 e 10 anni, che hanno incontrato i pericoli del web. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sui rischi digitali e proteggere i più vulnerabili.

L'uomo avrebbe utilizzato il social Snapchat per approcciare con le minorenni. La denuncia è partita dai genitori di due bambine di Catania di 9 e 10 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Viterbo, avrebbe adescato minori online e creato materiale pedopornografico: arrestato 44enne

In questa notizia si parla di: avrebbe - viterbo - adescato - minori

#Viterbo. Un 44enne è stato arrestato dopo le segnalazioni di genitori preoccupati. L'uomo avrebbe adescato bambini di 9 e 10 anni, producendo e detenendo materiale pedopornografico Vai su X

#Viterbo. Un 44enne è stato arrestato dopo le segnalazioni di genitori preoccupati. L'uomo avrebbe adescato bambini di 9 e 10 anni, producendo e detenendo materiale pedopornografico Vai su Facebook

Adescamento di minori in chat e pedopornografia: 44enne arrestato a Viterbo; Adesca bimbe di 9 e 10 anni in rete e chiede loro video sessualmente espliciti: arrestato un 44enne; Adescamento e pedopornografia: 43enne di Viterbo in manette.

Adesca bimbe di 9 e 10 anni in rete e chiede loro video sessualmente espliciti: arrestato un 44enne - È accusato di aver adescato diversi minorenni in rete e di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. fanpage.it scrive

Adescava minori sui social: in manette un 43enne di Viterbo. A svelare tutto la denuncia dei genitori di due bimbe a Catania - Emerso un quadro inquietante: l’indagato aveva intrattenuto chat con almeno una decina di altri utenti verosimilmente minori e deteneva materiale pedopornografico da lui stesso prodotto mediante l’ind ... Come scrive gazzettadelsud.it