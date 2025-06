Viterbo adescava minorenni su chat | arrestato 44enne

Una triste vicenda scuote Viterbo: un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver adescato minorenni su chat. Le indagini, avviate dalla Procura di Catania dopo la denuncia di genitori preoccupati, rivelano le insidie del web e l’importanza di vigilare sui più giovani. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso sicuro dei social e proteggere i nostri figli da ogni rischio online.

Le indagini sono partite dalla Procura di Catania dopo la denuncia di due coppie di genitori, residenti nel capoluogo etneo, le cui figlie, di 9 e 10 anni, erano state contattate su una chat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Viterbo, adescava minorenni su chat: arrestato 44enne

