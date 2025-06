Viterbo adescamento di minori e pedopornografia | arrestato 44enne

Un grave episodio scuote la provincia di Viterbo: un uomo di 44 anni è stato arrestato per adescamento di minori e pornografia minorile, in seguito a una misura cautelare emessa dal Gip di Catania. Le forze dell’ordine, unite nel contrasto alla pedopornografia, hanno agito con tempestività per proteggere le vittime e assicurare giustizia. Questo incidente evidenzia ancora una volta l'importanza di vigilare e denunciare ogni forma di abuso online.

Arrestato 44enne residente in provincia di Viterbo in seguito ad una misura cautelare emessa dal Gip di Catania. L’uomo deve rispondere di adescamento di minori, produzione e detenzione di pornografia minorile. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania in collaborazione con la Polizia Postale di Viterbo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Viterbo, adescamento di minori e pedopornografia: arrestato 44enne

