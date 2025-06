Viterbo 44enne arrestato per adescamento di minori aveva contattato due bambine di 9 e 10 anni materiale pedopornografico sul suo telefono

Da Sicilia a Lazio, un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia postale per aver contattato e adescato due bambine di 9 e 10 anni, oltre a possedere materiale pedopornografico. L’operazione, coordinata dalla Procura di Catania, mette in luce i pericoli nascosti nel web e l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la pedopornografia. La sicurezza dei minori resta una priorità, e questa vicenda ne è un chiaro esempio.

L'uomo è stato arrestato dalla polizia postale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, con le accuse di adescamento di minorenni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico Dalla Sicilia al Lazio, passando attraverso i meandri del web: è questo.

Viterbo, adescamento di minori e pedopornografia: arrestato 44enne - Un grave episodio scuote la provincia di Viterbo: un uomo di 44 anni è stato arrestato per adescamento di minori e pornografia minorile, in seguito a una misura cautelare emessa dal Gip di Catania.

