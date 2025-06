Visto da Pechino è l' intero Occidente e non la sola Nato in stato di morte cerebrale

Secondo gli esperti cinesi, il panorama globale attraversa una crisi profonda, evidenziata dalla visione del Visto da Pechino 232 L, che rappresenta un quadro più ampio dell’Occidente, non limitato alla sola NATO o alla morte cerebrale di alcune sue componenti. Questa analisi rivela come le sfide attuali mettano in discussione le fondamenta del sistema liberal-progressista, lasciando intravedere un nuovo equilibrio all’orizzonte.

Vista da Pechino, non solo la Nato ha esaurito la sua spinta propulsiva, ma dietro i suoi problemi è l'intero Occidente liberal-progressista a trovarsi in stato di «morte cerebrale». Questa è l'analisi diffusa tra gli esperti cinesi sull'interpretazione degli eventi cont

