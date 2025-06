Visita specialistica prenotata a ottobre 2026 | Sanità pubblica inesistente

Da giorni provo a richiedere una visita medica tramite il sistema sanitario nazionale e, purtroppo, credo che dovrò rivolgermi ai privati. Ho richiesto per mezzo del Sovracup regionale, una visita medica specialistica, ancora sono allibito: la data di prenotazione più vicina è il 5 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tempi di attesa visite e prestazioni ambulatoriali; ASL Taranto - Archivio news_det; Treviglio, visita il 1° ottobre. Ma al paziente è sfuggito l'anno: è per il 2026.

Pta Albanese, la protesta di un paziente: "Visita prenotata 6 mesi prima annullata all'ultimo e mai riprogrammata" - Tutto comincia a ottobre 2024, quando il paziente si reca al Cup di Carini ... Si legge su palermotoday.it

Visita specialistica prenotata al 2024: la denuncia di un medico di Catanzaro - CATANZARO – «Un mio assistito è stato prenotato per una visita specialistica di controllo non in primavera 2022 o del 2023, ma del 2024. Segnala quotidianodelsud.it