Visit Italy lancia 99% of Italy la prima campagna contro l’overtourism in Italia

Visit Italy lancia "99% of Italy", la prima campagna contro l'overtourism in Italia, con l’obiettivo di preservare la bellezza e l’autenticità del nostro Paese. Roma può essere piena, ma l’Italia non deve esserlo. Con oltre 70 milioni di visitatori all’anno, il nostro patrimonio artistico, culturale e enogastronomico merita di essere tutelato e condiviso in modo sostenibile. Perché ogni angolo d’Italia ha una storia unica da raccontare, e spetta a noi proteggerla.

“Rome is full, Italy isn’t”: così recita “99% of Italy”, la prima campagna contro l’overtourism in Italia di Visit Italy. Un fenomeno che ha raggiunto le maggiori città italiane: ogni anno il Paese accoglie più di 70 milioni di turisti stranieri. Tutti sono affascinati dalle sue città d’arte, dalla cultura millenaria, molto spesso dal patrimonio enogastronomico. I dati dell’Osservatorio Turismo spiegano che circa il 70% di tutti i turisti si concentra su appena l’1% del territorio nazionale. Overtourism, in Italia arriva la prima campagna contro il fenomeno. Napoli, Venezia, Firenze, Roma e le Cinque Terre: sono alcuni dei centri più colpiti dal fenomeno che, almeno inizialmente, può sembrare una grande risorsa per il territorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Visit Italy lancia “99% of Italy”, la prima campagna contro l’overtourism in Italia

In questa notizia si parla di: italy - visit - prima - campagna

I 70 milioni di visitatori annuali si concentrano su appena l'1% del territorio e l'Italia rischia di perdere la sua identità autentica. La soluzione? Riscoprire quel 99% di bellezza nascosta che attende di essere esplorata con rispetto e lentezza. Visit Italy lancia la prima campagna nazionale - di terre iconiche e famose, lasciando in ombra le meraviglie nascoste che rendono unica l’Italia. È ora di invertire questa tendenza: visit Italy lancia la prima campagna nazionale per riscoprire il restante 99%, quell’incredibile patrimonio di bellezza autentica che aspetta solo di essere esplorato con rispetto e lentezza.

“99% of Italy”: la campagna italiana contro l’overtourism https://agi.it/cronaca/news/2025-06-23/visit-italy-prima-campagna-italiana-contro-overtourism-32021657/… Vai su X

Anche in Australia si parla della campagna “99% of Italy” #overtourism #checklistera Vai su Facebook

99% of Italy, la prima campagna italiana contro l’overtourism; ‘99% of Italy’, campagna di Visit Italy contro l’overtourism ???; Visit Italy e la campagna contro l’overtourism: flash mob nei luoghi più affollati.

Visit Italy e la campagna contro l’overtourism: flash mob nei luoghi più affollati - (LaPresse) Quasi la totalità dei visitatori stranieri concentra il proprio soggiorno solo sull’1% del territorio nazionale. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Visit Italy lancia la campagna“99% of Italy” per dire basta al turismo di massa da check-list - Ogni anno più di 70 milioni di turisti stranieri scelgono l’Italia come destinazione di viaggio, affascinati dalle sue città d’arte, dalla cultura millenaria, dal patrimonio e ... Segnala msn.com