visibilmente ubriaco 45enne si toglie i pantaloni e mostra le parti intime in mezzo alla strada denunciato dai carabinieri della stazione di sabaudia

Un uomo di 45 anni è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia, dopo essere stato sorpreso in un episodio di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto è avvenuto a Sabaudia, un comune della provincia di Latina, dove l'uomo, un cittadino indiano senza fissa dimora, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. L'intervento dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'incidente è avvenuto dopo che l'uomo, visibilmente alterato a causa di un eccessivo consumo di alcol, ha compiuto atti indecenti in pubblico, abbassandosi i pantaloni in presenza di passanti.