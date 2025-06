Virdis compie gli anni | il Milan festeggia il suo eroe rossonero sui social

Oggi, il mondo del calcio celebra un vero mito rossonero: Pietro Paolo Virdis compie gli anni, e il Milan non perde occasione per rendere omaggio al suo eroe sui social. Un anniversario che riempie di gioia i tifosi, ricordando le imprese di uno dei grandi protagonisti della storia rossonera. È un giorno perfetto per riscoprire le sue imprese e rivivere emozioni indimenticabili nel cuore dei sostenitori del Diavolo.

Oggi è un giorno speciale per tutti i tifosi del Milan e gli amanti del calcio italiano: Pietro Paolo Virdis compie gli anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Virdis compie gli anni: il Milan festeggia il suo eroe rossonero sui social

In questa notizia si parla di: virdis - compie - anni - milan

Fabrizio Romano sgancia la bomba: Tare è al lavoro per provare a portare Luka Modric al Milan A 39 anni, il campione croato lascerà il Blancos al termine del Mondiale per Club, non ha fretta nella decisione sul proprio futuro da svincolato, ma Igli Tare è gi Vai su Facebook

Milan, la polemica di Virdis: “Ci fate sfilare coi trofei senza dire i nomi”; Accadde oggi | Pietro Paolo Virdis; L'assenza di Maldini, i fischi a Ibra: rovinata la festa dei 125 anni. Cosa è successo.

Festa Milan per i 125 anni: Virdis è rimasto perplesso - MSN - L'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis ha espresso alcune sue perplessità sulla festa per i 125 anni del club rossonero, andata in scena domenica sera a San Siro prima della partita di ... Riporta msn.com

L'ex bomber Virdis compie 60 anni: "Io sarei rimasto a Cagliari" - Mai una parola di troppo, l'impegno e il lavoro sul campo prima di tutto. Secondo unionesarda.it