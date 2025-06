Violenza su un’anziana Lo sdegno di un popolo | Solidarietà alla vittima

Un episodio di violenza atroce su un’anziana ha scosso profondamente la comunità di Pistoia, suscitando sdegno e solidarietà. La brutale aggressione di alcuni giorni fa ha acceso un dibattito acceso sulla sicurezza e il rispetto per i più deboli. Anche le istituzioni e le associazioni si sono unite nel condannare l’accaduto, dimostrando che il popolo italiano non tollera simili atti di barbarie e si schiera a fianco delle vittime.

Una violenza choc. Terribile. Un fatto che ha sconvolto la comunità, quello commessa alcuni giorni fa da un cittadino del Mali ai danni di una 74enne di Pistoia. Un episodio sconcertante. Tanto che anche dall'Alto Consiglio dei Maliani in Italia e dal consolato onorario arrivano parole di solidarietà alla vittima e di condanna del fatto. In una lettera indirizzata alla 74enne, il presidente dell'Alto Consiglio dei Maliani in Italia, Mahamoud Idrissa Bounè, esprime tutta la propria vicinanza e quella dell'intera realtà maliana: "Desideriamo far giungere a lei e alla sua famiglia la nostra più sentita solidarietà - si legge nella lettera indirizzata all'anziana -.