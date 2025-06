Violenza sessuale in pieno centro il caso scuote l’Italia | stava tornando a casa

Una serata apparentemente serena nel cuore della città si è trasformata in un incubo, scuotendo l’Italia intera. Mentre la giovane donna si allontanava tra le luci del centro, un’ombra minacciosa ha inghiottito la sua tranquillità, lasciando tutti sgomenti e alla ricerca di risposte. La violenza avvenuta in pieno centro ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e pericolo.

Era una serata che prometteva solo sorrisi e leggerezza. Il centro città, illuminato dai lampioni e animato dai passi leggeri di chi si godeva un mercoledì sera come tanti, sembrava il posto più sicuro del mondo. Tra chiacchiere e brindisi, una giovane donna si separava dagli amici, avviandosi verso casa, ignara del destino che l'attendeva dietro l'angolo. In un istante, la tranquillità è stata spezzata. Un'ombra inquietante ha seguito i suoi passi, trasformando la sua routine in un incubo. È stato un attimo: un'aggressione brutale ha scosso il silenzio della via poco illuminata.

Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo le è saltato addosso e ha abusato di lei. La violenza sessuale ai danni di una 30enne è avvenuta mercole Vai su Facebook

