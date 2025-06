Violenza sessuale in pieno centro | 30enne aggredita mentre rientrava a casa

una tragedia inaspettata: una violenza che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. In un momento in cui la tranquillità sembrava garantita, la paura si insinua nel cuore della città, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare e proteggere ogni individuo. La speranza è che questa drammatica vicenda possa diventare un punto di svolta, spingendo le istituzioni a rafforzare le misure di prevenzione e tutela.

Sembrava una sera qualunque, fatta di chiacchiere, risate e un drink al pub con gli amici. Il centro era animato ma tranquillo, come ogni mercoledì sera d'inizio estate. La donna, 30 anni, aveva salutato il gruppo poco dopo le 22.30 per tornare a casa a piedi. Pochi passi, il tragitto di sempre. Ma questa volta, all'improvviso, qualcosa è cambiato. Qualcuno l'ha seguita. E in una manciata di secondi, la normalità si è spezzata. Dietro l'angolo di una via poco illuminata, il silenzio è stato interrotto da un'aggressione brutale. Un uomo le è saltato addosso da dietro, l'ha gettata a terra e ha abusato di lei.

