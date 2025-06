Violenza sessuale a Vignola ragazza stuprata in strada a pochi metri dal portone di casa | aggressore in fuga

Una giovane di 30 anni è stata vittima di una terribile violenza sessuale proprio a Vignola, a pochi passi dal suo portone di casa. Un episodio sconvolgente che ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza urbana. Le autorità sono attivamente impegnate nelle indagini per rintracciare l'aggressore in fuga. La città si stringe intorno alla vittima, chiedendo giustizia e tutela per tutti i cittadini.

Una giovane di 30 anni ha subito una violenza sessuale a Vignola, in provincia di Modena: è successo a pochi metri dal portone della sua abitazione.

