Violenza sessuale a Vignola | 30enne aggredita in centro mentre rientrava a casa indagini in corso

Vignola si riscopre sotto shock dopo l'aggressione avvenuta nella sera di mercoledì 25 giugno, quando una donna di 30 anni è stata vittima di violenza sessuale in pieno centro. Dopo aver salutato alcuni amici, la giovane stava tornando a casa quando è stata brutalmente assalita da uno sconosciuto. La sua reazione coraggiosa ha permesso di attirare l’attenzione. Le indagini sono in corso per fare giustizia e garantire la sicurezza di tutti.

La città di Vignola (Modena) è sotto shock dopo l’aggressione e la violenza sessuale subita da una donna di 30 anni, avvenuta nella serata di mercoledì 25 giugno intorno alle 22:30. La giovane aveva appena salutato alcuni amici in centro e si stava dirigendo verso casa, quando è stata assalita alle spalle da uno sconosciuto. L’uomo l’ha buttata a terra e ha abusato di lei. La vittima, dopo alcuni istanti di terrore, è riuscita a gridare e attirare l’attenzione di alcune persone presenti nei pressi di un locale. L’aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Immediato l’intervento dei carabinieri e il trasporto della donna all’ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Violenza sessuale a Vignola: 30enne aggredita in centro mentre rientrava a casa, indagini in corso

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - vignola - centro

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo le è saltato addosso e ha abusato di lei. La violenza sessuale ai danni di una 30enne è avvenuta mercoledì Vai su Facebook

Vignola, trentenne violentata in strada da uno sconosciuto a pochi metri da casa: aggressore in fuga; Modena, violentata in strada da uno sconosciuto: l'aggressore in fuga; Violenza sessuale a Vignola, ragazza stuprata in strada a pochi metri dal portone di casa: aggressore in fuga.

Violenza sessuale a Vignola, ragazza stuprata in strada a pochi metri dal portone di casa: aggressore in fuga - Una ragazza di 30 anni ha subito una violenza sessuale a Vignola, in provincia di Modena: è successo a pochi metri dal portone della sua abitazione. Riporta virgilio.it

Saluta gli amici, poi viene aggredita e violentata sotto casa da uno sconosciuto nel Modenese - L'uomo è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione di alcuni clienti di un locale ... Scrive msn.com