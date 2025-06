Violento schianto auto-scooter | ragazzino sbalzato a terra

Un violento scontro tra auto e scooter ha scosso il pomeriggio di ieri a Gavardo, lasciando tutti senza parole. Un ragazzino di appena 14 anni è stato sbalzato a terra in seguito a un impatto che ha suscitato grande paura tra i presenti. La scena, drammatica e improvvisa, ha messo in evidenza la fragilità della sicurezza stradale. Cosa succederà ora?

Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, a Gavardo per un violento incidente che ha coinvolto un ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter. Erano da poco passate le 17.30 quando, lungoVia Quarena, all’altezza della concessionaria Renault, lo scooter si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - violento - ragazzino - schianto

Roma, scontro violento tra scooter e veicolo Esercito, un morto all’Aurelio - Un tragico incidente ha scosso il quartiere Aurelio di Roma nella notte di martedì, dove un uomo di 59 anni, in sella a uno scooter Honda SH 300, ha perso la vita dopo uno scontro con un veicolo dell'Esercito.

LE TOP NEWS DEL GIORNO Grave incidente autonomo nella tarda serata del 23 giugno a Sezze Scalo, in via Urbino, una traversa di Corso della Repubblica. Due ragazzi di origine albanese, di 23 e 24 anni, sono rimasti coinvolti in un violento schianto ment Vai su Facebook

Violento schianto auto-scooter: ragazzino sbalzato a terra; Il tragico incidente a Milano: Mahmoud replica la fuga di Ramy e muore in un violento schianto; Violento schianto con lo scooter contro un muretto: grave un 21enne.

Violento schianto auto-scooter: ragazzino sbalzato a terra - Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, a Gavardo per un violento incidente che ha coinvolto un ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter. Come scrive bresciatoday.it

Schianto con un minivan, muore ragazza di 23 anni - Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul lungotevere Flaminio, a Roma, dove una ragazza di 22 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente ... Scrive ilfattovesuviano.it