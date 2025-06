Violentò e uccise 9 persone impiccato il killer di Twitter | è la prima esecuzione in Giappone dal 2022

Una tragica pagina si è scritta in Giappone con l'esecuzione di Takahiro Shiraishi, condannato per aver ucciso nove persone nel 2017. Si tratta della prima pena capitale dal 2022, segnando un momento cruciale nel dibattito sulla giustizia e i diritti umani nel Paese. Questo evento riaccende il confronto sulle politiche penali e sulla società giapponese, invitandoci a riflettere su come si affrontano le pagine più oscure della criminalità. Continua a leggere.

Un uomo di 34 anni, Takahiro Shiraishi, è stato giustiziato per impiccagione in Giappone, condannato per l'omicidio di 9 persone nel 2017. Lo hanno annunciato l'emittente pubblica NHK e diversi altri media nazionali. Si tratta della prima esecuzione nel Paese dall'introduzione della legge nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

