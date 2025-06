Violente tempeste sulla Francia Parigi in tilt | strade allagate e alberi abbattuti

Le violente tempeste che hanno imperversato sulla Francia, con Parigi come epicentro, hanno trasformato le strade in scenari apocalittici: allagamenti, alberi sradicati e caos ovunque. La tragedia si è portata via due vite, tra cui un bambino di appena 12 anni, e ha lasciato 17 feriti. In questa emergenza, la capitale si ritrova in tilt, evidenziando quanto siano vulnerabili le nostre città di fronte a fenomeni atmosferici estremi.

Almeno due persone sono morte e 17 sono rimaste ferite a cause delle violente tempeste che si sono abbattute sulla Francia. Particolarmente colpita Parigi. La capitale francese è andata completamente in tilt, con strade allagate, alberi abbattuti, sedie e tavoli rovesciati fuori dai bistrot. Interrotta l’erogazione di energia elettrica a 110.000 abitazioni. Una delle due vittime è un ragazzino di 12 anni, morto nel sud-ovest del Paese colpito da un albero. L’altra vittima è un uomo, morto nel nord-ovest dopo che il suo quad ha centrato in pieno un albero caduto che ostruiva la strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violente tempeste sulla Francia. Parigi in tilt: strade allagate e alberi abbattuti

In questa notizia si parla di: violente - tempeste - francia - parigi

Usa, violente tempeste in Missouri: sette morti - Violenti tempeste hanno devastato il Missouri, causando la morte di almeno sette persone. Le autorità sono attivamente impegnate nella ricerca di individui intrappolati o feriti.

IERI SERA-PARIGI SOTTO LA TEMPESTA Mercoledì 25 giugno, una violenta tempesta estiva ha colpito Parigi e gran parte della Francia Grandine fino a 5 cm Raffiche di vento a 100 km/h Piogge torrenziali e strade allagate Fulmini pericolosi: solo pochi g Vai su Facebook

Translate postParigi questa mattina dopo la violenta tempesta che l’ha colpita ieri sera. Vai su X

Violente tempeste sulla Francia. Parigi in tilt: strade allagate e alberi abbattuti; Violento nubifragio colpisce Parigi: 2 vittime e 17 feriti; Cronaca meteo. Meteo estremo in Francia, dai 41°C a grandine grossa e violenti temporali.

A Parigi piove in Aula mentre Bayrou parla all'Assemblea nazionale - Tra le regioni europee maggiormente colpite dall’ondata di caldo intenso in atto da alcuni giorni vi è la Francia occidentale, dove sabato si sono registrate temperature fino a 39 gradi. Segnala informazione.it

Francia tra caldo estremo e tempeste violente, due vittime e danni a Parigi - L’ondata di caldo anomalo che ha investito la Francia negli ultimi giorni, con punte superiori ai 41°C nel Sud- Si legge su informazione.it