Violentata in strada mentre torna a casa | 30enne urla e mette in fuga l' aggressore È caccia all' uomo

Una scena di paura e determinazione scuote il cuore di Vignola: una giovane donna di 30 anni, vittima di un'aggressione violenta e alle spalle, ha reagito con coraggio, mettendo in fuga il suo aggressore. La sua grinta ha scatenato una caccia all'uomo con oltre 200 persone coinvolte. Un episodio che solleva domande sulla sicurezza urbana e la forza di chi affronta il pericolo con coraggio.

L'aggressione alle spalle, poi la violenza. La ragazza aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata sorpresa mentre camminava e.

