Violentata in strada da uno sconosciuto ho gridato ed è scappato | si cerca l'aggressore nel Modenese

Una sera che avrebbe dovuto essere spensierata si è trasformata in un incubo per una donna di 30 anni a Vignola, nel Modenese. Dopo aver salutato gli amici, è stata brutalmente aggredita da uno sconosciuto e violentata. La sua lotta per la sopravvivenza e la speranza di trovare giustizia sono al centro delle indagini in corso. La comunità si stringe intorno a lei, mentre si cerca di catturare l’aggressore. La ricerca continua con tutta l’attenzione possibile.

Aveva appena salutato gli amici dopo una serata passata insieme quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo l'ha immobilizzata e ha abusato di lei, poi è fuggito. La violenza sessuale ai danni di una 30enne è avvenuta mercoledì 25 giugno, intorno alle 22.30, in centro a Vignola, nel Modenese. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: modenese - violentata - strada - sconosciuto

Violentata in strada da uno sconosciuto nel Modenese; Modena, violentata in strada da uno sconosciuto: l'aggressore in fuga; Violentata in strada da uno sconosciuto nel Modenese.

Violentata in strada da uno sconosciuto nel Modenese - Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Secondo msn.com

Vignola, trentenne violentata in strada da uno sconosciuto a pochi metri da casa: aggressore in fuga - I clienti di un locale hanno sentito le urla della donna e sono intervenuti: l'uomo è scappato. Da corrieredibologna.corriere.it