Una drammatica violenza scuote Vignola: una donna di 30 anni aggredita brutalmente dopo una serata tra amici. L'episodio ha suscitato sdegno e paura tra i cittadini, mentre le forze dell'ordine lavorano senza sosta per fare luce sull'accaduto. La sindaca Emilia Muratori condanna fermamente l'evento e ribadisce l'impegno per garantire maggiore sicurezza. Ma a che punto sono le indagini?

Modena, 27 giugno 2025 – All'indomani della terribile violenza sessuale subita da una 30enne di Vignola, aggredita e buttata a terra mentre, dopo una serata con gli amici in un pub, si stava dirigendo a casa nella cittĂ delle Ciliegie aleggiano sconforto e rabbia. La sindaca Muratori: “Inaccettabile non poter girare in sicurezza a Vignola”. La sindaca Emilia Muratori interviene sull’aggressione: “Siamo molto preoccupati per quanto successo mercoledì sera a Vignola. Esprimiamo anzitutto sincera vicinanza e solidarietĂ alla ragazza vittima di questa aggressione: è del tutto inaccettabile che una giovane donna non possa girare sicura nella nostra cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violentata a Vignola dopo la serata con gli amici al pub, a che punto sono le indagini

Una tranquilla serata con gli amici si è tramutata in un incubo per una giovane donna di Vignola, in provincia di Modena. Mentre era quasi sotto casa è stata aggredita alle spalle, scaraventata per terra e abusata da un uomo che è riuscito a scappare.

Vignola (Mo), ragazza 30enne aggredita e stuprata da nordafricano sotto casa sua in centro storico: aggressore ancora in fuga

