Un episodio sconvolgente scuote la tranquillità di Vignola: una giovane donna di 30 anni è stata violentata in strada e l’aggressore è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La comunità si stringe intorno alla vittima, mentre le indagini proseguono con fermezza per assicurare alla giustizia il responsabile. Resta aggiornato per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

I carabinieri stanno indagando su un episodio di violenza sessuale avvenuto a Vignola, nel modenese, mercoledì 25 giugno. La vittima è una donna, 30enne, che aveva appena salutato gli amici, nel centro del paese, quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo le è saltato addosso e ha abusato di lei. L'aggressore è fuggito. La violenza sessuale, secondo quanto riporta il Resto del Carlino che dà la notizia, sarebbe avvenuta intorno alle 22.30. L'aggressore è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione di alcuni clienti di un locale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Violenta una 30enne in strada nel Modenese e fugge: ricerche in corso

