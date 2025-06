Viola il divieto di avvicinamento e perseguita la ex per telefono e sui social | arrestato

Violato il divieto di avvicinamento e perseguitava l'ex compagna attraverso chiamate e social media, un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Polistena. Nonostante il provvedimento restrittivo, ha continuato a infastidire e minacciare la donna, dimostrando un insensibile disprezzo per la legge. La sua condotta ha portato alla definitiva reazione delle forze dell'ordine, che hanno messo fine a questa spirale di violenza e intimidazioni.

Nonostante fosse già stato sottoposto a un provvedimento restrittivo, che gli imponeva il divieto di avvicinamento all'ex compagna, un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Polistena per atti persecutori. L'uomo, ignorando le disposizioni del giudice, ha.

