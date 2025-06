Viola il divieto di avvicinamento alla moglie | 25enne arrestato a Battipaglia

Un giovane marocchino di 25 anni, già sotto divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stato arrestato a Battipaglia per aver tentato di raggiungere la moglie, nonostante le restrizioni imposte. La sua azione rischia di aggravare una situazione già delicata, evidenziando ancora una volta l'importanza delle misure di tutela nei casi di violenza domestica. La vicenda sottolinea come il rispetto delle restrizioni sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Era sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma ha comunque cercato di raggiungere la moglie che lo aveva denunciato per maltrattamenti. È stato arrestato dalla polizia a Battipaglia un cittadino marocchino di 25 anni, già indagato per atti persecutori nei confronti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

