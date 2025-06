Vinicio Capossela | arriva a Milano per il BAREZZI FESTIVAL

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Vinicio Capossela arriva a Milano per il Barezzi Festival, portando 25 anni di musica e emozioni con il suo spettacolo “A Manovella”. Un evento esclusivo, in una location ricca di storia, che celebra un disco simbolo del cantautorato italiano. Il 19 ottobre, la città si anima con un concerto unico, preludio di un festival che promette meraviglie. Non perdere questa occasione!

Vinicio Capossela: 25 anni di canzoni a Manovella. Il 19 ottobre a Milano un concerto unico, anteprima di BAREZZI FESTIVAL. Un appuntamento unico in una location ricca di storia e di significato, per festeggiare l’anniversario di un disco diventato una pietra miliare del cantautorato italiano. Nella sua diciannovesima edizione Barezzi Festival arriva per la prima volta a Milano con una straordinaria anteprima. Domenica 19 ottobre Vinicio Capossela sarà protagonista al Conservatorio Giuseppe Verdi di un concerto speciale per celebrare i venticinque anni dall’uscita dell’album Canzoni a Manovella, che verrà eseguito in repertorio integrale con un’ampia formazione in grado di riprodurre i preziosi arrangiamenti di Tommaso Vittorini, che tanto hanno reso speciale questo lavoro. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vinicio Capossela: arriva a Milano per il BAREZZI FESTIVAL

