Vincolo sul secondo anello di San Siro il ministro Giuli in Senato | Verificheremo se è già scattato

Il dibattito sul vincolo del secondo anello di San Siro svela nuove incognite, con il ministro della Cultura Alessandro Giuli che sorprende il Senato chiarendo ancora una volta l’incertezza sulla questione. La risposta del ministro, in risposta a un’interrogazione della senatrice milanese del Movimento 5 Stelle, apre uno scenario tutto da verificare. Restiamo pronti a seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda, perché la chiarezza è fondamentale per il futuro dello storico stadio milanese.

Dichiarazioni a sorpresa del ministro della Cultura Alessandro Giuli sullo stadio di San Siro. Per il ministro non ci sarebbe ancora certezza sulla questione del vincolo. L'esponente del governo ne ha parlato in Senato rispondendo a un'interrogazione della senatrice milanese del Movimento 5.

San Siro, la tegola del ministro Giuli: “Verifica sul vincolo sul secondo anello, potrebbero essere già passati 70 anni” - Il futuro di San Siro si tinge di nuovi interrogativi. Durante un’interrogazione in Senato, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha aperto uno spiraglio, suggerendo che i vincoli sul secondo anello, ormai prossimo ai 70 anni, potrebbero essere superati.

Il ministro della Cultura Giuli sul vincolo a San Siro: "Il collaudo del secondo anello è del 10 novembre 1955. Per avviare la verifica del vincolo, bisogna attendere il 10 novembre 2025". Ma ci sono foto che anticipano quella data: il nodo resta

