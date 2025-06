Vincenzo Italiano torna nella sua Ribera | Non rinuncio mai a questo mare

Vincenzo Italiano, il cuore bianconero di Ribera, torna a rivivere le emozioni della sua terra natale con orgoglio e affetto. Nato e cresciuto tra queste onde, non rinuncia mai a questo mare che lo ricarica e lo ispira. Durante un evento speciale al circolo "Buoni amici", ha ricevuto la tessera di socio onorario, simbolo di un legame indissolubile con Ribera. Il suo amore per la città si riflette in ogni sua parola e gesto...

"Non rinuncio mai a venire qua in vacanza, a godermi un po' di sole e di mare per ricaricarmi le batterie". Lo ha detto l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, partecipando all'evento al circolo "Buoni amici" di Ribera che gli ha consegnato la tessera di socio onorario. Il tecnico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

